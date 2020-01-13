YURTHABER
  4. Hatay'da "Türkülerle, oyunlarla, ben Anadoluyum" programı

Hatay'da "Türkülerle, oyunlarla, ben Anadoluyum" programı

HATAY HABERLERİ  | 13.01.2020 21:14 | Son Güncelleme

Hatay'da "Türkülerle, oyunlarla, ben Anadoluyum" programı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "Türkülerle, oyunlarla, ben Anadoluyum” adlı etkinlik düzenlendi.

Antakya Belediyesi tarafından, Antakya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine ait yöresel ürünler sergilendi.

Protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından stantların gezilmesinin ardından çeşitli yörelere ait halk oyunları oynandı, türküler okundu.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, kentlerinde Anadolu kültürünü her koldan yaşatmaya çalışacaklarını ifade etti.

Yılın her ayı bu tür etkinlikleri düzenlediklerini anlatan Yılmaz, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, vali yardımcıları, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız
İskenderun’da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Şampiyonasıİskenderun’da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Şampiyonası
Samandağ’da ev yangını korkuttuSamandağ’da ev yangını korkuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antakya Hatay Konser Türkü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Denizlispor Başkanı Çetin’in babası kaza geçirdi

Denizlispor Başkanı Çetin’in babası kaza geçirdi

Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!

Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!

Hatay Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:16
Sabah
07:39
Öğle
12:49
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:07

Hatay Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Akdoğan Eczanesi
Antakya
Alkan Eczanesi
Antakya
Aslanlar Eczanesi
Antakya
Ece Göçmen Eczanesi
Antakya
Dınçer Eczanesi
Iskenderun
Emek Eczanesi
Iskenderun
Tümkaya Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.