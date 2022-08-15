Hatay'da uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen evde 4 zanlı yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sentetik uyuşturucu üretildiği belirlenen evdeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir ikametin uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti.

Ekipler, operasyon düzenledikleri evde 22 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Polis, evdeki E.D, D.D, E.B. ve H.A'yı gözaltına aldı.



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