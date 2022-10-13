Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında 3 ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 1 kilo 806 gram esrar, 12 kök Hint keneviri, 9 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 18 fişek, 2 şarjör, "payp" olarak bilinen uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda C.B, K.M.A, B.A, M.D. ve U.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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