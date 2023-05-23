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Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

23.05.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da polisin uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada 10 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında Reyhanlı’da 7 adres tespit edilip eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 8, kullanan da 2 şüpheli yakalandı.

Polisin adreslerde yaptığı aramada 7 bin 848 adet uyuşturucu hap, 43,13 gram metamfetamin,35,29 gram kubar esrar,0.43 gram eroin,1 adet hassas terazi,3 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.
Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


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