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Hatay’da uyuşturucu operasyonu

HATAY HABERLERİ  | 25.03.2020 13:44 | Son Güncelleme

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 572,28 gram takoz esrar ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, şüpheli olarak görülen yabancı uyruklu H.Ş, motosiklet ile giderken ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 572,28 gram takoz esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, şüpheli olarak görülen yabancı uyruklu H.Ş, motosiklet ile giderken ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonrasında kısa sürede yakalanan şüphelinin motosikletinin direksiyonuna takılı vaziyetteki poşette beyaz bez torbalara sarılı 3 adet toplam ağırlığı 572,28 gram olan takoz esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli H.Ş. kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan gözaltına alındı.

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