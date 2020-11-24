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Hatay’da uyuşturucu operasyonu

HATAY HABERLERİ  | 24.11.2020 16:11 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Dörtyol İstihbarat Grup Amirliği ve Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak yürüttükleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmada bir otomobil içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Dörtyol İstihbarat Grup Amirliği ve Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak yürüttükleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmada bir otomobil içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. M. S. isimli şahsın aracında yapılan aramada 208 gram uyuşturucu eroin maddesi ele geçirildi.
M.S. adlı şüpheli gözaltına alındı.

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