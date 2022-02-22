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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

22.02.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polisten kaçmaya çalışan 2 zanlı yakalandı

Hatay'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir eve gerçekleştirilen operasyonda kaçmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan B.D'ye ait eve operasyon yaptı.

Evde 102 gram eroin ile enjektör ele geçirilen operasyonda, şüpheliler ev sahibi B.D. ile evde bulunan B.K. kaçmaya çalıştı.

Yakalanan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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