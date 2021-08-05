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Hatay'da uyuşturucu operasyonun 2 şüpheli yakalandı

05.08.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da uyuşturucu operasyonun 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğunu belirlediği 2 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, Hint keneviri, 4 av tüfeği ve tüfeklere ait 32 kartuş ele geçirildi.

Zanlılar A.G. ve U.G. gözaltına alındı.

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