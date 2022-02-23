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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

23.02.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 171,3 gram esrar, 36 uyuşturucu hap ve 32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli emniyete götürüldü.

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