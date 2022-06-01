Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ve Erzin ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik iki ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada, 3 kilo 900 gram esrar, 78,2 gram sentetik uyuşturucu, 244 uyuşturucu hap, tüfek ve 7 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler R.A. ve M.E. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz