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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

HATAY HABERLERİ  | 14.08.2020 22:30 | Son Güncelleme

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Hatay'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen abla, kardeş ve enişte gözaltına alındı.

Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımını önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kışlalar Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durduran ekipler, araçtaki Y.R'nin üst aramasında 6 gram eroin ele geçirdi.

Araçta bulunan diğer şüpheli Y.R'nin ablası G.T.'nin de Payas ilçesindeki evine giden ekipler buradaki aramada da 538 gram metamfetamin, 34 gram eroin ve hassas dijital terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili Y.R. ile ablası G.T. ve eniştesi F.T. gözaltına alındı.

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