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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

15.09.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ve Erzin ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Polis, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yaptığı aramada, 1020 uyuşturucu hap ve 1 kilo 101 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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