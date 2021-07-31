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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 1'i tutuklandı

31.07.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 1'i tutuklandı

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında farklı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular imha edildi.

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