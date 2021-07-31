Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 1'i tutuklandı

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında farklı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular imha edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz