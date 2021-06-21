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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

21.06.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı, adreslerdeki aramada 54 kök Hint keneviri, 383 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 459 gram metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.

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