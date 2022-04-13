YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Hatay’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

13.04.2022 02:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Hatay’ın Hassa ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Hassa 10. JASAT ekipleri, M.B'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin Gaziantep'ten Hassa'ya uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.

Şüpheliyi fiziki takibe alan ekipler, M.B'yi ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi'nde yakaladı.

Şüpheli M.B'nin üst aramasında 93 gram eroin ve 15 gram metamfetamin ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Medeniyetler Korosu, 15 yılda yaklaşık 2 milyon dinleyiciye ulaştıMedeniyetler Korosu, 15 yılda yaklaşık 2 milyon dinleyiciye ulaştı
Atatürk Üniversitesince hazırlanan sporcu egzersizi projesi TÜBİKAT tarafından desteklendiAtatürk Üniversitesince hazırlanan sporcu egzersizi projesi TÜBİKAT tarafından desteklendi
Vali Yerlikaya, İstanbul'da deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını duyurduVali Yerlikaya, İstanbul'da deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Hatay Hassa

Hatay Namaz Vakitleri 13 Nisan Çarşamba

İmsak
04:35
Sabah
05:58
Öğle
12:41
İkindi
16:19
Akşam
19:14
Yatsı
20:31
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.