Hatay'da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin 912 lira ceza

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaban hayatı geliştirme sahasında yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin 912 lira ceza uygulandı.
Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında avcılık yapıldığı ihbarı üzerine bölgede inceleme başlattı.
Ekipler, yaban keçisi (Capra aegagrus) avladığını tespit ettikleri kişiye, 4 bin 912 lira idari para ve 250 bin lira tazminat cezası uyguladı.
Ayrıca, şüphelinin yanındaki dört sırt çantasında ele geçirilen yaban keçisi eti ile tüfeğe el konuldu.
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