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Hatay'da yanan ormanlık alanlara mabet ağacı dikildi

HATAY HABERLERİ  | 18.11.2020 13:13 | Son Güncelleme

Hatay'da yanan ormanlık alanlara mabet ağacı dikildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 9 Ekim'de çıkan ve sonraki gün kotrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlarda 164 mabet ağacı toprakla buluşturuldu.

Ağaçlandırma projesi sorumlusu Jale Balcı, Vali Rahmi Doğan'ın da katılımıyla valilik himayesinde gerçekleştirilen dikim etkinliğinde, mabet ağacının güçlü ve dayanıklı olduğunu söyledi.

Balcı, umudu ve dayanıklılığı simgeleyen bu ağacın yangında zarar gören alanlara dikilmesinin tercih edildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından 10 yaşındaki 164 mabet ağacı dikildi.

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde 9 Ekim'de çıkan orman yangını 10 Ekim'de kontrol altına alınmıştı.

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