Hatay'da yasa dışı avlanan 3 balıkçıya 6 bin 981 lira ceza verildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 3 kişiye 6 bin 981 lira ceza uygulandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Dörtyol'da yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde, 2 kişinin tüp ile dalarak su altında ticari amaçlı balık avcılığı yaptığı, bir balıkçının ise yasak olan orfoz balığını avladığı belirlendi.
Yasa dışı avlanan balıkçılara 6 bin 981 lira ceza verildi.
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