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Hatay'da yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunan sanığa 33 yıl hapis cezası

17.03.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunan sanığa 33 yıl hapis cezası

Hatay'da, 78 yaşındaki yalnız yaşayan kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 33 yıl hapis cezası verildi.

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık M.Y. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Sanık M.Y, savunmasında pişman olduğunu dile getirerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı yağma", "nitelikli cinsel saldırı" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 33 yıl hapis cezasına çarptırdığı M.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 23 Haziran 2021'de yalnız yaşayan 78 yaşındaki N.H'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 23 yaşındaki M.Y. tutuklanmıştı.

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