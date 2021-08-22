YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da yeşil deniz kaplumbağalarının yuva sayısındaki artış sevindirdi

Hatay'da yeşil deniz kaplumbağalarının yuva sayısındaki artış sevindirdi

22.08.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yeşil deniz kaplumbağalarının yuva sayısındaki artış sevindirdi

Nesli tükenme tehlikesi altındaki yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kumsallarda, 2010'da 500 civarında olan yuva sayısı bu yıl 1500'ün üzerine çıktı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bektaş Sönmez, AA muhabirine, Samandağ kumsalının Doğu Akdeniz'de yeşil deniz kaplumbağalarının 5 önemli yuvalama alanından biri olduğunu söyledi.

Sönmez, bölgede deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı ve korunmasına yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Kaymakamlığı, Samandağ Belediyesi ve Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği ile ortak projeler yürüttüklerini belirtti.

Yeşil deniz kaplumbağalarının yuva sayısında önemli artış yaşandığını, 2010'da 500 civarında tespit edilen yuva sayısının bu yıl 1500'ün üzerine çıktığını aktaran Sönmez, şöyle konuştu:

"2021'de şimdiye kadar 1500'ün üzerinde yuva tespiti yaptık. Bu şu anlama geliyor; kumsalda ortalama 150-200 bin arasında yumurta var. Bunların da yaklaşık 100-120 bininden yavru çıkacak. Yumurtadan çıkan her yavru ne yazık ki denize ulaşamıyor. Kıyıda problemler oluyor. Sokak köpeklerinin tehdidi, ışık kirliliğinden dolayı ters yöne yönelimler ya da çöplerden dolayı yavruların denize erişimi olmuyor. Bu gibi nedenlerden dolayı birçok yavru denize ulaşamadığı için 100-120 bin arasında yumurtadan çıkan yavrudan yaklaşık 90-100 bini denize ulaşacak. Çok yuva demek tabii ki daha fazla yumurta ve daha fazla yavrunun denize ulaşması demektir. Bizim Samandağ'da deniz kaplumbağaları alan koruma çalışmalarındaki birinci hedefimiz, denize ulaşan ve hayatta kalan birey sayısını artırmak."

- Kıyı erozyonu tedirginliği

Kumsalda yaşanan erozyon nedeniyle deniz kaplumbağalarının olumsuz etkilendiğini belirten Sönmez, "Samandağ kumsallarında deniz kaplumbağalarını en çok etkileyen problemlerin başında kıyı erozyonu geliyor. Geçmiş yıllardan günümüze kadar Samandağ kumsalında kıyı alanı gittikçe daralıyor ve yok oluyor." dedi.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik de deniz kaplumbağası yuvalarına ev sahipliği yapan Samandağ sahilinin tanıtılmasını ve bölgenin alternatif turizm alanı olarak değerlendirilmesini istedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya bu kareyle sarsıldı! "Gerçekleri görün"Dünya bu kareyle sarsıldı! "Gerçekleri görün"
PARTNERGün boyu telefonunu bırakmadı! Bakın kimle mesajlaşmışGün boyu telefonunu bırakmadı! Bakın kimle mesajlaşmış
Para tekvandocu Sabit Köse'nin hedefi Avrupa şampiyonluğuPara tekvandocu Sabit Köse'nin hedefi Avrupa şampiyonluğu

Hatay Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazar

İmsak
04:27
Sabah
05:52
Öğle
12:43
İkindi
16:25
Akşam
19:25
Yatsı
20:44

Hatay Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Pazar

Özge Eczanesi
Antakya
Melis Can Eczanesi
Defne
Metin Eczanesi
Defne
Yeni Mozaik Eczanesi
Defne
Zeynep Eczanesi
Defne
Can Eczanesi
Iskenderun
Karaalı Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta iki şampiyon karşılaşacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta iki şampiyon karşılaşacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzonspor-Roma

Trabzonspor-Roma

Adıyaman'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 2 yaralı

Adıyaman'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.