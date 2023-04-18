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Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

18.04.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışması yapılıyor.

Merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 78 mahallede görev alan ekipler, yıkım kararı bulunan ağır hasarlı binaların yıkımını gerçekleştiriyor.

Yıkım ve kırma işlemlerinin ardından kepçelerle kamyonlara doldurulan molozlar, belirlenen döküm sahalarına götürülüyor.

Bu arada enkaz kaldırma çalışmalarını takip eden afetzedeler, yıkıntılar altından çıkan eşyalarını almak için bölgede bekliyor.

Depremzedeler, iş yerleri veya evlerinin enkazından sağlam veya hasarlı şekilde alınan araçları, elektronik eşyaları, belgeleri ve hatıra niteliğindeki objeleri teslim alıyor.

Eşyalarının bulunması için dayanışma içinde olan afetzedeler, çıkan malzemelerin taşınmasında da birbirlerine yardım ediyor.

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