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Hatay'da yola yağ akıtan kamyon şoförüne ceza kesildi

AA AA
24.10.2024 08:50
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yola akıttığı yağla iki motosikletin kaza yapmasına sebep olan kamyon güvenlik kamerası tarafından tespit edildi, şoförüne ceza uygulandı.

Hatay'da yola yağ akıtan kamyon şoförüne ceza kesildi

Çiğdede Mahallesi Asri Mezarlık civarında bir hafriyat kamyonundan yola akan yağ nedeniyle iki motosiklet kayarak devrildi.

Hasarlı kazaların ardından olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri, başka kaza olmaması için yolun yağlı kısımlarına kum döktürerek önlem aldı.

Polis, çevrede yaptığı araştırmada bir iş yerinin güvenlik kamerasından 31 AGJ 880 plakalı kamyonu tespit etti.

Kamyon şoförüne trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Hatay'da yola yağ akıtan kamyon şoförüne ceza kesildi

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Anahtar Kelimeler:
Hatay kamyon kaza

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