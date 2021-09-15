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Hatay'da yük treni hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

15.09.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yük treni hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Hatay'da yük treni hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yük treninin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 27 HU 679 plakalı hafif ticari araca, Çaylı Mahallesi Çaykara Sokak'taki hemzemin geçitten geçtiği sırada yük treni çarptı.

Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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