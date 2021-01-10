Hatay'da yük treni ile iş makinesi çarpıştı: 1 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hemzemin geçitte yük treni ile iş makinesinin çarpışması sonucu kepçe operatörü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi Çaykara mevkisinde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte yük treni ile iş makinesi çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan iş makinesi operatörü Fahri A, 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahri A. ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.