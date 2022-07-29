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Hatay'da zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

29.07.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Hatay'da zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Hatay'ın Defne ilçesinde, zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karyer Mahallesi'nde S.K'nin zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zeytinlikte 851 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Şüpheli S.K. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay zeytin bahçesi

Hatay Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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