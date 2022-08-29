YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Hatay'da zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

29.08.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Hatay'da zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Hatay'ın Defne ilçesinde, zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koçören Mahallesi'nde Ö.D'nin zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zeytinlikte 169 kök Hint keneviri ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Şüpheli Ö.D. gözaltına alındı, sökülen Hint kenevirleri imha edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Kirişci, Hatay'daki mısır hasadı törenine telefonla katıldı:Bakan Kirişci, Hatay'daki mısır hasadı törenine telefonla katıldı:
Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandıTokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktıDenizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı
Anahtar Kelimeler:
kenevir Hatay jandarma zeytinlik

Hatay Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:34
Sabah
05:57
Öğle
12:41
İkindi
16:20
Akşam
19:16
Yatsı
20:34
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.