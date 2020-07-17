YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da "Zeytinciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 29 çiftçiye tapu verildi

Hatay'da "Zeytinciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 29 çiftçiye tapu verildi

HATAY HABERLERİ  | 17.07.2020 20:18 | Son Güncelleme

Hatay'da "Zeytinciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 29 çiftçiye tapu verildi

Hatay'da "Zeytinciliği Geliştirme Projesi" kapsamında yabani zeytinlerin aşılanması ve boş alanlara zeytin dikilmesi koşuluyla 1300 dekarlık hazine arazisinin tapuları 29 çiftçiye dağıtıldı.

Hassa ilçesi Haydarlar Mahallesi'ndeki tapu dağıtım töreninde konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ilde 15 milyon zeytin fidanı bulunduğunu söyledi.

Zeytin üretiminde Hatay'ın Türkiye'de 6. sırada olduğunu ifade eden Yayman, "Zeytin ağacı nesilden nesile bırakılacak en büyük eserlerden bir tanesidir." dedi.

Hassa Kaymakamı Yusuf Turan da projenin ilk defa ilçede uygulandığını dile getirerek, 29 ailenin 1300 dekarlık hazine arazisinin tapusunu aldığını belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Şıhlar ise tapuların toplam değerinin 29 milyon lira olduğunu söyledi.

Hassa Tüneli yapıldıktan sonra bölgenin daha da değerleneceğini aktaran Şıhlar, projenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından 29 çiftçiye tapular dağıtıldı.

Törene, Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş ile vatandaşlar da katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varAVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri’de organik günler başlıyor

Kayseri’de organik günler başlıyor

Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü personeline eğitim verildi

Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü personeline eğitim verildi

Vali’nin uyardığı imam değil vatandaş çıktı

Vali’nin uyardığı imam değil vatandaş çıktı

Çorlu Kurban Satış Merkezi açılıyor

Çorlu Kurban Satış Merkezi açılıyor

Başkan Erdoğan’dan esnaf ziyareti

Başkan Erdoğan’dan esnaf ziyareti

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Hatay Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:46
Sabah
05:24
Öğle
12:47
İkindi
16:35
Akşam
19:59
Yatsı
21:30

Hatay Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Akdenız Eczanesi
Antakya
Eskiocak Eczanesi
Antakya
Muhsın Eczanesi
Antakya
Yaşam Eczanesi
Antakya
Anıl Eczanesi
Iskenderun
Arzu Eczanesi
Iskenderun
Onur Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı

Uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Hatayspor Kulübü için bağış kampanyası başlatıldı

Hatayspor Kulübü için bağış kampanyası başlatıldı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.