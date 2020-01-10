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  4. Hatay'da ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 5 zanlı Osmaniye'de yakalandı

Hatay'da ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 5 zanlı Osmaniye'de yakalandı

HATAY HABERLERİ  | 10.01.2020 15:04 | Son Güncelleme

Hatay'da ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 5 zanlı Osmaniye'de yakalandı

Hatay'da, iki evden yaklaşık 30 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 5 şüpheli Osmaniye'de gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Antakya ilçesinde 29 ve 30 Aralık'ta, iki ikametten yaklaşık 30 bin liralık ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı incelemede "kapıların dilini" düşürüp evlere girerek ziynet eşyalarını çalan şüphelilerin daha sonra Osmaniye'ye kaçtığını belirledi.

Osmaniye'de 5 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, T.Y, A.Ç, Y.Y, Y.T. ve Ö.O'yu yakaladı. Hatay Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Hırsızlık

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