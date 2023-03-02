Hatay'daki depremzede çocuklar, Konya'dan gelen "Bilim Tırı"nı geziyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yürüttüğü destek faaliyetleri kapsamında Konya Bilim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Tırı, bir süre önce Hatay'daki çadır kentlere yönlendirildi.

Hatay'ın 12 ilçesindeki çadır kentleri gezen Bilim Tırı'na gelen depremzede çocuklar, dans eden robotla oynuyor, çeşitli oyun ve aktivitelerle eğlenceli vakit geçiriyor.

"YAKLAŞIK 10 BİN ÇOCUĞA HİTAP ETTİK"

Bilim Tırı Koordinatörü Mahmut Sami Atçı, depremden etkilenen çocuklara güzel zaman geçirtmek için yola düştüklerini, onların mutluluğunun önemli olduğunu belirterek, "Depremden etkilenen çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmek için yaklaşık 10 gündür buradayız. Yaklaşık 10 bin çocuğa hitap ettik." dedi.

Çocuklara robot ve deney setleriyle bilimsel bilgiler aktardıklarını dile getiren Atçı, çizgi film yapım tekniğini de gösterdiklerini anlattı.

Atçı, günlük en az 3 çadır kent gezmeye gayret ettiklerini vurgulayarak, çocuklara boyama kitabı ve oyuncak gibi minik hediyeler de dağıttıklarını söyledi.

Çocukların tırı gördüğünde bile mutlu olduklarını anlatan Atçı, "Çocukların o gülümsemesi bizim tüm yorgunluğumuzu alıyor. İçeri durgun giren çocuklar gülümsemeye başlıyor. Heyecana bürünüyorlar, mutlu oluyorlar." diye konuştu.

Bilim Tırı'nı gezen 12 yaşındaki Mehmet Bitar, çok keyifli zaman geçirdiğini belirtti.

11 yaşındaki Hamza Şahan de aktivitelerle zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını söyledi.

