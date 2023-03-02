YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'daki depremzede çocuklar, Konya'dan gelen "Bilim Tırı"nı geziyor

Hatay'daki depremzede çocuklar, Konya'dan gelen "Bilim Tırı"nı geziyor

02.03.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'daki depremzede çocuklar, kente gelen ve çadır kentleri dolaşan Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Tırı'nı gezerek, depremin izlerini hafızalarından silmeye çalışıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yürüttüğü destek faaliyetleri kapsamında Konya Bilim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Tırı, bir süre önce Hatay'daki çadır kentlere yönlendirildi.

Hatay'ın 12 ilçesindeki çadır kentleri gezen Bilim Tırı'na gelen depremzede çocuklar, dans eden robotla oynuyor, çeşitli oyun ve aktivitelerle eğlenceli vakit geçiriyor.

"YAKLAŞIK 10 BİN ÇOCUĞA HİTAP ETTİK"

Bilim Tırı Koordinatörü Mahmut Sami Atçı, depremden etkilenen çocuklara güzel zaman geçirtmek için yola düştüklerini, onların mutluluğunun önemli olduğunu belirterek, "Depremden etkilenen çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmek için yaklaşık 10 gündür buradayız. Yaklaşık 10 bin çocuğa hitap ettik." dedi.

Çocuklara robot ve deney setleriyle bilimsel bilgiler aktardıklarını dile getiren Atçı, çizgi film yapım tekniğini de gösterdiklerini anlattı.

Atçı, günlük en az 3 çadır kent gezmeye gayret ettiklerini vurgulayarak, çocuklara boyama kitabı ve oyuncak gibi minik hediyeler de dağıttıklarını söyledi.

Çocukların tırı gördüğünde bile mutlu olduklarını anlatan Atçı, "Çocukların o gülümsemesi bizim tüm yorgunluğumuzu alıyor. İçeri durgun giren çocuklar gülümsemeye başlıyor. Heyecana bürünüyorlar, mutlu oluyorlar." diye konuştu.

Bilim Tırı'nı gezen 12 yaşındaki Mehmet Bitar, çok keyifli zaman geçirdiğini belirtti.

11 yaşındaki Hamza Şahan de aktivitelerle zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremde tahrip olan şehitliği, komandolar ve AFAD onardıDepremde tahrip olan şehitliği, komandolar ve AFAD onardı
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasakHakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Adliyesini ziyaret ettiAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Adliyesini ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Hatay Konya Büyükşehir Belediyesi

Hatay Namaz Vakitleri 2 Mart Perşembe

İmsak
05:40
Sabah
06:58
Öğle
12:53
İkindi
16:05
Akşam
18:37
Yatsı
19:50
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.