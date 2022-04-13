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  4. Hatay'daki kazada yüzünden yaralanan çocuğun Antalya'da tedavisi devam ediyor

Hatay'daki kazada yüzünden yaralanan çocuğun Antalya'da tedavisi devam ediyor

13.04.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baba Cengiz Öztürk: - "Oğlum çok şükür iyi, normal serviste, yürütüyoruz. Doktorları dikilen dokunun iyi olduğunu söyledi, cuma günü dikişleri alınacak"

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bisikletiyle teravihe giderken direğe çarpması sonucu yüzünün bir bölümü kopan ve Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen 9 yaşındaki çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arkadaşlarıyla teravih namazı için 8 Nisan'da camiye giderken bisikletiyle elektrik direğine çarpması sonucu yüzünün bir bölümü kopan ve ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilen Serdar Öztürk'ün tedavisine normal serviste devam ediliyor.

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan operasyon sonrası dikilen parça iyiye gidiyor.

Babası Cengiz Öztürk, AA muhabirine, oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu, annesiyle dönüşümlü olarak hastanede başında beklediklerini söyledi.

Çocuğun ihtiyaçlarını kendisinin karşılayabildiğini anlatan Öztürk, "Oğlum çok şükür iyi, normal serviste, yürütüyoruz. Doktorları dikilen dokunun iyi olduğunu söyledi, cuma günü dikişleri alınacak. Yemeğini yiyebiliyor, ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor. Doktorlarımıza teşekkür ederim." dedi.

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