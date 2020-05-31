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Hatay'daki trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişinin cenazesi defnedildi

HATAY HABERLERİ  | 31.05.2020 14:02 | Son Güncelleme

Hatay'daki trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişinin cenazesi defnedildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yayla dönüşü otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Amanoslar'daki Üçkoz Yaylası mevkisinde, önceki gün yaklaşık 50 metre derinlikteki uçuruma yuvarlanan otomobilde yaşamını yitiren Ömer Tüzün, gelini Feyza Tüzün ve kızı Feride Edik'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından 3 kişinin cenazesi defnedildi.

Önceki gün, Üçkoz Yaylası'ndan ilçe merkezine dönen Ömer Tüzün (55) idaresindeki otomobil, yaklaşık 50 metre derinlikteki uçuruma yuvarlanmış, kazada sürücünün yanı sıra gelini Feyza Tüzün ve kızı Feride Edik hayatını kaybetmiş, akraba 4 kişi de yaralanmıştı.

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