Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticari yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, ekiplerin dedektör köpekler "Cesur", "Öğle" ve "Tonaj" ile söz konusu adreslerde yaptığı aramada, 665 gram sentetik uyuşturucu, 23,75 gram bonzai, 63,1 gram esrar, 0,17 gram eroin, 0,74 gr metamfetamin, 9 uyuşturucu nitelikte hap, 61,93 gram kenevir tohumu, uyuşturucu yapımında kullanılan aparat ve 11 cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz