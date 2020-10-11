Hatay'daki yangında bayılan itfaiye eri, evini yanmaktan kurtardığı kadınla buluştu

Hatay'daki orman yangınında baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan itfaiye personeli, Arsuz ilçesinde evini yanmaktan kurtardığı kadınla bir araya geldi.

Önceki gün, Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde çıkan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan orman yangınında, itfaiye personeli de büyük fedakarlıkla görev yaptı.

Arsuz ilçesi Karahüseyinli mahallesinde, bir evin bodrum kısmına sıçrayan alevleri söndürmek üzere harekete geçen itfaiye erlerinin, konutu yanmaktan kurtardığı ve bu sırada dumandan etkilenen bir personelin baygınlık geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından evini yanmaktan kurtardığı Reyhan Kılınç ve ailesine ziyarette bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Serhan Yalnız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, art arda gelen ihbarlar üzerine birçok yere müdahale bulunduklarını söyledi.

Yalnız, alevlerin sıçradığı Karahüseyinli Mahallesi'ne geçtiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Aşağı taraftan 2 evin yandığını gördüm. Yukarı çıktığımda her yer 'mahşer alanı' gibiydi ve köy terk edilmişti. Arka taraftaki evi söndürdük. Kıvılcım bu eve sıçramıştı, ben de buraya müdahale edeyim, dedim. Buraya geldim ve söndürdüğümde yan tarafta kömürlük varmış, dumanın etkisiyle iç tarafta bayılmışım. Tabii ki arkadaşlarıma seslenemedim. Arkadaşlarım gelip beni dışarıya çıkardılar. Sabah söndürdüğüm eve gelip bakmak istedim. Hastanede oksijen verdiler. Üst taraftaki ev yanmış, sadece bunu kurtarabilmişiz. Reyhan hanımın yaptığı paylaşım sonrası, 2 gün sonra buraya geldim."