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Hatay’dan Rusya, Ukrayna ve Arap ülkelerine erik ihracatı

HATAY HABERLERİ  | 02.06.2020 10:12 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden Rusya, Ukrayna ve Arap ülkelerine erik ihraç ediliyor.Kırıkhan’da 2016 yılından beri Ukrayna, Rusya ve Arap ülkelerine kırmızı erik ihracatı yapan Hakan Toklucu, bu yıl verimin yüksek olduğunu söyledi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden Rusya, Ukrayna ve Arap ülkelerine erik ihraç ediliyor.
Kırıkhan’da 2016 yılından beri Ukrayna, Rusya ve Arap ülkelerine kırmızı erik ihracatı yapan Hakan Toklucu, bu yıl verimin yüksek olduğunu söyledi. Yaklaşık 200 ton erik ihraç ettiğini belirten Toklucu, "Hatay’da erik, nektarin, şeftali, kayısı üretimi yapmaktayım. 2016 yılında ilçemizde bahçelerimizi kurduk ovada kurmaya genişlemeye devam ediyoruz. Ürünlerimizin tamamını ihraç ediyoruz. Ukrayna, Rusya ve Arap ülkelerinden yoğun talep var. 2020 sezonu içinde üretimimiz, kalitemiz, verimimiz çok iyi" dedi.

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