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Hatay'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 8 tır yardım

26.01.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 8 tır yardım

Hatay'da, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan giysi, ayakkabı ve kömür yüklü 8 tır törenle uğurlandı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen yardım kampanya kapsamında, İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Hatay Şubesi, din görevlileri ve hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardımları taşıyan tırların uğurlanması için Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, zor şartlar altında hayatta tutunmaya çalışan Suriyelilere yardımda bulunan tüm bağışçılara teşekkür etti.

İdlib'de yaşayan Suriyelilere çeşitli yardım malzemeleri gönderdiklerini belirten Bilgili, "Rabbim bizleri ensar olmakla, Suriye'deki kardeşlerimizi de muhacir olmakla imtihan etmektedir. Allah hayırseverlerimizin hayırlarını kabul eylesin. Bu imtihanı güzel şekilde kazanmak bizlere, aziz milletimize nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından giysi, ayakkabı ve kömür yüklü yardımları taşıyan 8 tır dualarla uğurlandı.

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