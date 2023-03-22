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Hatay'ın Hassa ilçesinde 191 binanın enkazı kaldırıldı

22.03.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın Hassa ilçesinde 191 binanın enkazı kaldırıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilçede ekiplerce yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 1036 yıkık, acil yıkılacak 566, ağır hasarlı 2 bin 675 ve orta hasarlı 632 bina belirlendi.

Depremlerde yıkılan ya da hasarlı olduğu için yıkımı gerçekleştirilen binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Toplamda 100 araç ve makinenin görev yaptığı çalışmalarda, yıkık 135 ve acil yıkılan 56 olmak üzere 191 binanın enkazı kaldırıldı.

Yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin devam ettiği cadde ve sokaklarda, kolluk kuvvetleri güvenlik önlemi alıp yolları trafiğe kapatıyor.

Akbez Mahallesi'nde belirlenen alana getirilen molozlar iş makineleriyle bölgeye seriliyor.

DEPREMZEDELER İÇİN 2 BİN 500 KONTEYNER KURULACAK

Afetin ardından 2 bin vatandaş, ilçede kurulan 3 çadır kente yerleştirildi. Kurulumu devam eden 4 çadır kentin tamamlanmasının ardından depremzedeler bu alanlara yerleştirilecek.

Öte yandan ilçe merkezinde 3, Aktepe, Akbez, Söğüt ve Çay mahallelerinde birer konteyner kent kurulum çalışmaları da devam ediyor. Altyapı ve kurulum çalışmalarının ardından depremzede vatandaşlar, konteyner kentlere geçecek.

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