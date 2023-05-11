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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı

11.05.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iki bombalı saldırının 10. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Aralarında saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının da olduğu grup, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda bir araya geldi.

Burada saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saldırılarda hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek anons edildi. Anma programında Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı ve saldırıda hayatını kaybeden Oğulcan Tuna'nın babası Ahmet Tuna, yaptığı konuşmada, saldırıların üzerinden tam 10 yıl geçmesine rağmen yaşadıkları acının ilk günkü gibi olduğunu söyledi.

Tüm Türkiye'den şehitleri unutmamasını isteyen Tuna, "Türkiye'nin temelleri şehitlerin kanıyla... Onun için vatanımıza, milletimize, ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkalım." dedi.

Bombalı saldırılar sırasında Reyhanlı'da kaymakam olarak görev yapan Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler de yaşanan katliamın hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk tarafından, saldırılarda yakının kaybeden Mehmet İri'nin annesi Fatma İri'ye "Yılın Annesi" plaketi verildi, bu sırada İri'nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Program sonunda saldırılarda hayatını kaybedenler için anıt önüne karanfil bırakıldı.

Programa, saldırılarda ölenlerin yakınları başta olmak üzere, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, askeri ve mülki erkan, siyasi parti temsilcileri, milletvekili adayları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

REYHANLI'DAKİ TERÖR SALDIRILARI

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 11 Mayıs 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Olayın ardından patlama yaşanan yerde 11 Mayıs Şehitleri Anıtı yapılarak, yaşamını yitirenlerin isimleri 2 park, 5 okul ve 50 cadde ile sokağa verilmişti.

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Hatay Namaz Vakitleri 11 Mayıs Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:26
Öğle
12:37
İkindi
16:23
Akşam
19:38
Yatsı
21:04

Hatay Nöbetçi Eczaneler11 Mayıs Perşembe

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Altinozu
Altun eczanesi
Altinozu
Vehba eczanesi
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