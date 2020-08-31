Hatay'ın Suriye sınırındaki yangın etkisini yitirdi

Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında çıkan orman yangını kendiliğinden etkisini yitirdi.
Alınan bilgiye göre, dün, Çabala Mahallesi Çalıboğazı mevkisi karşısındaki Türkmendağı bölgesinde çıkan yangın, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.
Sınıra yaklaşık 2 kilometre kadar yaklaşan yangın, sabah saatlerinde kendiliğinden etkisini kaybederek söndü.
Dün akşam saatlerinde Türkiye sınırına 3 kilometre mesafedeki Suriye topraklarında orman yangını çıkmış, alevlerin Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sınıra sevk edilmişti.