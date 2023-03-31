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Hatay'ın yeniden inşasında ''deniz turizminin canlandırılması'' önerisi

31.03.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehirlerden Hatay'a ilişkin İstanbul'da düzenlenen "Yeniden İnşa ve Kent Planlaması Toplantısı"nda, deniz turizminin canlandırılmasının önemi vurgulandı.

Hatay'ın yeniden inşasında ''deniz turizminin canlandırılması'' önerisi

Hatay'ı Yeniden Yapılandırma ve Deniz Turizmine Kazandırma Komisyonunca bir otelde gerçekleştirilen toplantıda kentin geleceğine ilişkin düşünceler paylaşıldı.

Toplantıda konuşan komisyon başkanı Ömer Niziplioğlu, Hatay yeniden planlanırken, evlerin tarım arazisi olarak bilinen yumuşak zemin üzerine değil, Amanos Dağları üzerine yapılması gerektiğini söyledi.

Hatay'ın nüfusunun önemli bir kısmının şehirden ayrıldığını ifade eden Niziplioğlu, kentin yeniden hayat bulup, cazibe merkezi haline gelmesi için öncelikle ekonominin canlandırılmasının zaruri olduğunu dile getirdi.

Bunun için de en kolay yolun deniz turizminin canlandırılması olduğunu vurgulayan Niziplioğlu, şöyle devam etti:

"Dünyanın deniz turizmi havzası Akdeniz'dir. Bu denizden başta İspanya, Fransa ve İtalya olmak üzere Afrika ülkeleri Mısır, Cezayir, Fas, Tunus gibi ülkeler büyük kazanımlar elde ederken Akdeniz'de en fazla sahili olan ülkemizde bir tek Antalya'nın deniz turizminden yararlanıyor olması düşündürücüdür. Samandağ Plajı Türkiye'nin en uzun, dünyanın da 12. en uzun sahili olma özelliğine sahiptir. Dubai'nin 45 kilometre sahili varken, Arsuz-Samandağ arası 50 kilometredir. Yayladağı ve Arsuz'un bu kısmı dahil edildiğinde Hatay, iki adet Dubai olabilecek bir potansiyele sahiptir."

Hatay, Adana ve Mersin'i bütünsel bir şekilde ele alarak deniz turizmine kazandıracak planlamalarla hareket edilmesi gerektiğine işaret eden Niziplioğlu, sahillerde üç ay süreli kullanılan yazlıkların da değerlendirilerek bölge ekonomisine kaynak yaratılabileceğini aktardı.

Niziplioğlu, deniz turizmini Hatay'ın kültür ve sanat birikimiyle birleştirmenin bölgenin cazibesini güçlendireceğine vurgu yaparak, "İnanç, tarih, kültür, gastronomi, ekoturizm destinasyonlarının oluşturulması ve deniz turizmi ile seyahatin birçok bölgeyi içerecek yöntemlerle planlanması mümkündür. Böylelikle turizmin 12 aya yayılmasını sağlayabilir, beklenenin ötesinde bir oranda bölgesel bir sosyal kalkınma elde edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, komisyon üyeleri Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Koçak, yazar Ecehan Ersöz, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Şebnem Akman Balta, gayrimenkul yatırım uzmanı Gülcan Altınay, Hatay Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Alparslan Özdemir, Türkiye Destinasyon Geliştirme Derneği Başkanı Sabriye Kocabalkan, Samandağ Antakya ve İskenderun İlçeleri Kültür, Yardımlaşma, Dayanışma ve Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Tevfik Usluoğlu, Hatay’ın tarihi, kültürel zenginliği, deprem gerçeği ve turizm imkanları üzerine görüşlerini paylaştı.

Hatay'ın yeniden inşasında ''deniz turizminin canlandırılması'' önerisi

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