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Hataylı balıkçılar "vira bismillah" dedi

15.09.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hataylı balıkçılar "vira bismillah" dedi

Hataylı balıkçılar, bölgede 15 Eylül'de kalkan balığı av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı.

Konacık Limanı'ndaki törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, kentin 183 kilometre deniz sınırı olduğunu söyledi.

Yılda 5 bin tona yakın balık avcılığı yapıldığını belirten Çolakoğlu, iki önemli firmanın da balık yetiştiriciliği yaptığını dile getirdi.

Ülkenin balık açısından zengin olduğunu vurgulayan Çolakoğlu, "Özellikle okul ve açık alanlarda balık ekmek vermek suretiyle insanlarımıza farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Kentte 4 balıkçı barınağında 387 teknenin bulunduğunu kaydeden Çolakoğlu, bunlardan 52'sinin 12 metrenin üzerinde olduğu bilgisini verdi.

İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu da su ürünleriyle ilgili her türlü proje ve araştırmaya destek verdiklerini ifade etti.

Balık çeşitliliğini arttırmak için resif projesi yürüttüklerini anlatan Kutlu, balıkçılara bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

Kesilen kurdelenin ardından balıkçılar mavi sulara açıldı. Törende vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.

Balıkçılar, 00.00'dan sonra av yasağının kalkmasıyla ağlarını denize atacak.

Törene, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği Başkanı Yüksel Akgöl ile Hatay Su Ürünleri Birlik Başkanı Celal Bilen ve davetliler katıldı.

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Hatay av sezonu vira bismillah

Hatay Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

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Akşam
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Hatay ATM’LER

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