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Hataylı çiftçiler çileğin hasadına başladı

16.05.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 5 bin dekarda ekimi yapılan çileğin hasadı başladı.

İlçede 2011'de devlet desteğiyle ekimine başlanan ve üretim alanı her geçen gün artan çilek, aroması, uzun raf ömrü ve boyutuyla talep görüyor.

Depremler nedeniyle kimi evini, kimi yakınını kaybeden çiftçiler, 5 bin dekar alanda yetişen ve hasat dönemi gelen ürünü toplamaya başladı.

Yayladağı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Ballı, AA muhabirine, yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu yıl sezona buruk girdiklerini belirtti.

Üreticilerin birçoğunun afetzede olduğunu anlatan Ballı, "İlçemizde her yıl ekim alanı artan çilek, bu yıl yaklaşık 5 bin dekar alanda yetiştiriliyor. Hasadımız başladı. İklim koşulları bu yıl iyi gitti. Verimden gayet memnunuz. Geçen yıla oranla yüzde 50 verim artışımız var." diye konuştu.

Ballı, bu yıl dekar başı yaklaşık 3 ton ürün topladıklarını dile getirdi.

İlçede yetişen çileğin aroması dolayısıyla talep gördüğünü aktaran Ballı, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 18 bin ton rekolte beklediğimiz çileğimizin yüzde 70'i Rusya ve Romanya'ya gidiyor. Geri kalan ise iç piyasada tüketiliyor. Son yıllardaki salgın süreci ve bu yıl da deprem, üreticimizi ister istemez etkiledi. Şu an ihracat satışında sorun yok ancak fiyatlar bir miktar daha artarsa üreticimiz memnun olacak. Deprem felaketinde de sebze halinin ve marketlerin çalışmaması iç pazarda sıkıntılar yaşatabilir. Bu konuda tüm ihracatçılarımızdan, iç piyasa tüccarlarımızdan, depremzede çiftçilerimiz için destek bekliyoruz."

Üreticilerden Şadi Hastaca da bu yıl 15 dekarda çilek ekimi yaptığını ve verimin çok iyi olduğunu dile getirdi.

İlçede 3 yıldır çilek üretimi yapan Arif Hamiş de deprem nedeniyle ürünlerin gönderiminde sıkıntı yaşanabileceğini kaydetti.

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