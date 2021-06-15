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Hatayspor, 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek

15.06.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon çalışmaları için 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekibin yeni sezon kamp programı belli oldu.

Hatayspor, 1 Temmuz'da Erzurum'da toplanıp kampa girecek.

Akdeniz ekibi, 19 Temmuz'da tamamlanacak Erzurum kampının ardından ikinci etap hazırlıklarını 22 Temmuz-1 Ağustos'ta Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek.

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