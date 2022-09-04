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Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından

04.09.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç: - "Keyifli bir maç oldu. Bunu galibiyetle taçlandırsak, farklı şeyler konuşacaktık"

Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik sorumlusu Cevdet Göç, "Keyifli bir maç oldu. Bunu galibiyetle taçlandırsak farklı şeyler konuşacaktık." dedi.

Göç, Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları sonuçtan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.

Ellerine kadar gelmiş maçı uzatmalarda kaybettiklerini ifade eden Göç, şunları söyledi:

"Oyuncuların daha soğuk kanlı olup, artık orada futbolun gereğini yaparak maçı bitirmesi lazımdı. Bunu yapamadık. Daha öncesinde, özellikle ilk yarı kaçan gollerimiz var. Atmosferi yüksek iki dost şehir ama sahada rakip iki şehir. Güzel bir maç oldu. Çok çok üzgünüz. Futbol adına her şey vardı ama son dakika, son saniye... Bu seviyede oyunu tutmalıydık. Geneline baktığımız zaman hakikaten çok keyifli bir oyun vardı. Rakibimizin neler yapabileceğini bildiğimiz için daha farklı hazırlandık. Oyun planlarımız tuttu ama belirli bir süre sonra, artık uzatma oynandığı zaman oyun planı kalmıyor. Bir de hiç beklemediğimiz iki oyuncu değişikliği oldu. Farklı düşüncelerimiz vardı. Gidişata göre hedeflerimiz farklıydı ama Kamil Ahmet'in beklenmedik rahatsızlığı, sonrasında Onur'un çıkışı bizi daha farklı tercihlere yönlendirdi. Planlarımızı bozdu. Çok üzgünüz. Bütün taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Keyifli bir maç oldu. Bunu galibiyetle taçlandırsak, farklı şeyler konuşacaktık."

Göç, Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella'nın maçın başından itibaren kendilerine sataştığını, rakip sportif direktörün de oyuncularına yumruk atmaya çalıştığını ileri sürüp, bu durumun kendilerini üzdüğünü sözlerine ekledi.

Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından

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