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Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

02.11.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve 6'ya 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

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