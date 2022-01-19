Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalıştı.



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