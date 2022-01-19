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Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

19.01.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalıştı.

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