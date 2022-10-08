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Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

08.10.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışması yaptı.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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