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Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

06.09.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, 4'e 4 tek pas oyun ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

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