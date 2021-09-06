Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, 4'e 4 tek pas oyun ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.



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