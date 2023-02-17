Hatayspor'dan Christan Atsu hakkında yeni detay! Depremden saatler önce gol attığı için gitmekten vazgeçmiş...

Türkiye'yi yasa boğan depremin 12. gününde hala enkaz altında bulunan Christian Atsu ve Taner Savut'un yaşadığı evlere ulaşıldı fakat iki isimden hala bir haber yok. Depremden saatler önce Kasımpaşa maçının son anlarında gol atarak takımına 3 puanı getiren Atsu için endişeli bekleyiş devam ediyor.

"VOLKAN HOCA DA BU İSTEĞİNİ KABUL ETMİŞTİ"

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Hatayspor idari menajeri Fatih İlek, "Christian Atsu, Gaziantep FK maçından önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. 'Takım bulursam ayrılabilir miyim' dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti." dedi.

"KASIMPAŞA MAÇINDAN SONRA YURTDIŞINA AİLESİNİN YANINA GİDECEKTİ"

"Atsu, Gaziantep FK maçında süre almadı. Kasımpaşa maçından sonra yurtdışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve gol de attı."

"GOL ATTIĞI İÇİN YURTDIŞINA GİTMEKTEN VAZGEÇTİ"

"Atsu, Kasımpaşa maçında iyi oynayıp gol attığı için yurtdışına gitmekten vazgeçti. Yaşadığı sevinçten sonra 'Burada kalayım' dedi. En mutlu gününde depreme yakalandı. Akşam uçağı vardı. Önce İstanbul, sonra da Fransa'ya gidecekti."

