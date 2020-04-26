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Hatayspor'dan Selçuk İnan'a transfer teklifi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.04.2020 20:58 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Selçuk İnan'a, TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'dan teklif geldiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcunun vereceği karar merak konusu oldu.

Sezon sonu futbolu bırakmasına kesin gözüyle bakılan 35 yaşındaki ünlü futbolcu Selçuk İnan için Hatayspor devreye girdi.

"HATAY'DA BIRAKMANI İSTİYORUZ" TEKLİFİ

Süper Lig'e yükselecek en avantajlı takımların başında gelen Hatayspor, tecrübeli futbolcuya "Süper Lig'e çıkmak için en avantajlı takım biziz. Futbolu memleketin Hatay'da bırakmanı istiyoruz" teklifi sundu.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon çoğunlukla yedek kalan Selçuk İnan, ligde yalnızca 6 maça çıktı ve 267 dakika süre aldı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda skor üretemedi. Kariyerine Çanakkale Dardanel SK altyapısında başlayan Selçuk İnan, sırasıyla Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, 9 sezondur sarı-kırmızılı formayla mücadele ediyor.


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