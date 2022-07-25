Hatayspor, defans oyuncusu Ognjen Vranjes'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 32 yaşındaki Bosna Hersekli stoper Ognjen Vranjes'i transfer ettiğini duyurdu.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon Yunanistan Süper Lig ekiplerinden AEK Atina forması giyen defans oyuncusu Ognjen Vranjes ile 3 yıllık sözleşme imzaladık." denildi.



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