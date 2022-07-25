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Hatayspor, defans oyuncusu Ognjen Vranjes'i kadrosuna kattı

25.07.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, defans oyuncusu Ognjen Vranjes'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 32 yaşındaki Bosna Hersekli stoper Ognjen Vranjes'i transfer ettiğini duyurdu.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon Yunanistan Süper Lig ekiplerinden AEK Atina forması giyen defans oyuncusu Ognjen Vranjes ile 3 yıllık sözleşme imzaladık." denildi.

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